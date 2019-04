Cena dello chef per gli ospiti della Caritas

CREMA (12 aprile 2019) - Una cena di gala, alla quale sentirsi ospiti d’onore, serviti da uno staff di alto livello e pronti a gustare piatti delicati e raffinati, curati da uno chef. Un sogno che, per una quarantina di ospiti della Caritas di Crema, ieri sera si è trasformato in realtà. Negli spazi del ristorante le Tavole del chiostro del centro giovanile San Luigi, il patron del resort Villa Fabrizia di Bertonico, Andrea Goldaniga, ha offerto al gruppo ospitato nelle strutture diocesane di via Toffetti, viale Europa e via Civerchi una serata davvero originale.

