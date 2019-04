La disabilità torna alla vita in pista al Cremona Circuit

SAN MARTINO DEL LAGO (8 aprile 2019) - Quando due realtà diverse si sintonizzano sulla stessa lunghezza d’onda, possono succedere cose molto belle. Come quelle che anche domenica 7 aprile si sono ripetute grazie alla collaborazione tra il Cremona Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago e il Motoclub ‘Ride To Life’ di Acquanegra sul Chiese. Sul circuito cremonese, infatti, dalle 10 in poi hanno sfrecciato in moto un giovane diventato paraplegico in seguito ad un incidente di moto, Maurizio Zedda di Bolgare (Bergamo) e un disabile (dalla nascita), Davide Menici di Capo di Ponte, Comune della Valle Camonica in provincia di Brescia. Davvero un ritorno a ‘cavalcare la vita’ per loro, appassionatissimi della due ruote a motore ed entrambi componenti del motoclub. Per Maurizio un ritorno, per Davide un sogno che si è realizzato. Non era la prima volta, non sarà l’ultima.

