Reazione tardiva, Vanoli ko 91-86

TRIESTE (23 maggio 2019) - La Vanoli perde contro Trieste (91-86) e vede sfumare il primo match point per la qualificazione alla semifinale. Ora la serie è sul 2 a 1 per Cremona. La squadra di Sacchetti paga una prima parte poco brillante, la reazione arriva nel finale, ma stavolta Trieste regge e prolunga la serie. Sabato (alle 20.30) si torna in campo, sempre a Trieste, per gara 4, con la Vanoli che avrà un'altra possibilità di chiudere i conti. L'eventuale 'bella' lunedì al PalaRadi.

Nell'altro match di serata, Trento ha superato Venezia 72-59, anche qui si va a gara 4, con i lagunari avanti 2 a 1.

ULTIMO QUARTO 16-24

TERZO QUARTO 28-28

SECONDO QUARTO 19-18

PRIMO QUARTO 28-16

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO