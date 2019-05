In redazione Gentili, Denti, Sforza e Branchi. Guarda i video Volley e Altro, Basket e Calcio

CREMONA (17 maggio 2019) - Torna Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla di Cremonese dopo la fine del campionato, con uno sguardo al futuro e in particolare al mercato. Per la serie D, dopo la promozione in serie C la Pergolettese si gioca lo scudetto di categoria; prossima avversaria l'Avellino.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, focus sui playoff di serie B1 e B2 femminile. L'Abo Offanengo ha vinto a Lecco gara 1 di semifinale e domenica può chiudere il contoal PalaCoim e centrare la finale; ne parliamo con la centrale Francesca Gentili. Stessa situazione per l'Esperia Cremona, che mercoledì ha superato gara 1 e domani può aggiudicarsi la finale in trasferta a Donoratico; in redazione il viceallenatore Gabriele Denti. Ma si parla anche di judo con Benedetta Sforza del Kodokan che domenica scorsa ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani universitari.

In Anteprima Basket primo piano sulla serie tra Vanoli e Trieste dei quarti playoff scudetto di serie A, con gara 4 in programma domani a Trieste. Si parla anche della Parking Graf Crema di A2 femminile, e della serie B maschile, in redazione il presidente Andrea Piacentini, la dirigente Lorenza Branchi e il play Francesco Forti della Pallacanestro Crema che ha raggiunto la salvezza.

[GUARDA VIDEO VOLLEY E ALTRO]

[GUARDA VIDEO BASKET]

[GUARDA VIDEO CALCIO]