La cremonese Brenda Carolina Lawrence nel cast di 'The Voice of Italy'

PIEVE D'OLMI (15 maggio 2019) - Ieri sera è entrata nel cast del talent musicale in prima serata di Rai2 The Voice of Italy la 21enne cremonese Brenda Carolina Lawrence (vive a Pieve d'Olmi con la mamma Daniela e la sorella Susan). È la figlia di Dave Lawrence ex giocatore e allenatore di basket morto un anno e mezzo fa. Brenda Caroline è nella squadra di Gué Pequeno.

