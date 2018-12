‘Capitale’ del calcio a 5: «Due nuovi campi in sintetico»

GUSSOLA - La Regione ha concesso all’Unione Terrae Fluminis un contributo a fondo perduto di 133mila euro che finanzieranno al 50% il rifacimento del campo da allenamento ovvero la realizzazione di un campo in sintetico a 7/8 giocatori con doppia tracciatura, che consente la creazione di due campi per il calcio a 5.

«La proposta che abbiamo inviato — spiega il sindaco di Gussola Stefano Belli Franzini — prevede anche la realizzazione di un nuovo posteggio tra le due palestre». L’ammontare complessivo del progetto è di 270mila euro. I tempi? «Affidamento dei lavori entro maggio 2019 e conclusione entro il 2020. L’amministrazione comunale gussolese e l’Unione hanno scelto di investire in questa area per risanarla e renderla più sicura. Grazie a questo intervento tutta la zona sarà illuminata e videosorvegliata. Un vero e proprio progetto di rigenerazione totale dell’area se calcoliamo anche il percorso ciclopedonale realizzato anch’esso con contributi a fondo perduto. Se non manteniamo vive le società sportive, le attività scolastiche, e quindi tutto il contorno di tessuto sociale che milita al loro fianco, il nostro comune rischia di morire».

