In 200 sul Listone: 'Insieme per dire basta'

CASALMAGGIORE «Chiedo che i sindaci si facciano parte diligente per verificare le compatibilità, evidentemente in condizioni di sicurezza, per riassicurare un corridoio passante per pedoni e ciclisti sul ponte, anche durante i lavori di sistemazione che stanno per iniziare. Sarà demagogia ma lo voglio proprio chiamare un ‘corridoio umanitario’ che consenta alle persone di sopravvivere. Com’è avvenuto finora». Con questa richiesta ieri mattina il presidente del Comitato TrenoPonteTangenziale Paolo Antonini ha concluso il suo accorato intervento in piazza Garibaldi, nell’ambito della manifestazione ‘Insieme per dire basta!’, organizzata da comitato TrenoPonteTangenziale, Ragazze dell’Aperiponte, comitato per la difesa e il rilancio dell’ospedale Oglio Po, gruppo Facebook ‘Io sto con il punto nascite Oglio Po’, Fiab Oglio Po e Avis Pedale Casalasco, con l’adesione di Casalmaggiore La Nostra Casa e il supporto di Croce Rossa Italiana.

Sul listone, intorno alle 10.30 di domenica 23 dicembre, sono confluite circa 200 persone provenienti da diversi punti simbolici: l’ospedale Oglio Po, con un corteo in bicicletta a precedere alcuni trattori provenienti dall’Emilia attraverso il ponte di Viadana; dalla stazione ferroviaria e dal ponte sul Po dell’Asolana a piedi.

