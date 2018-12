Un giorno di festa con gli 'altri italiani'

PIADENA - Dalle atmosfere padane a quelle indiane passando per la Romania, la Nigeria, la Costa D’Avorio, il Marocco e la Tunisia. Il ‘Caffè interculturale’ proposto domenica 23 nel pomeriggio nella sala polivalente dell’Istituto comprensivo ‘Sacchi’ di Piadena, in via Mazzini 1, ha permesso ai presenti, piccoli e grandi, di fare un piccolo viaggio intorno al mondo senza muoversi da Piadena. L’iniziativa, presentata da Benedetta Leschiutta, vicesindaco di Drizzona, si è svolta nell’ambito del progetto ‘Viviamo insieme’, a cura della scuola con il patrocinio dell’Unione dei Comuni di Piadena e Drizzona. Infine, merenda multietnica per tutti.

