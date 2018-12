Strade ‘bucate’, allarme rosso in città

CASALMAGGIORE - Ai pesantissimi disagi che la popolazione deve sopportare dal 7 settembre 2017 in seguito alla chiusura del ponte di Casalmaggiore e a tutti i problemi ben noti legati al disastroso trasporto ferroviario lungo la Brescia-Parma, nell’ambito della mobilità si aggiungono altre situazioni piuttosto gravi, cui ci si augura si possa porre rimedio nel 2019. Parliamo dello stato pietoso in cui si trovano talune strade, in particolare la provinciale 343 Asolana, piena di buche. Nella zona di Casalmaggiore le zone più critiche sono sicuramente quelle delle rotonde, ‘fiaccate’ in particolare dal traffico pesante. Quella messa peggio in assoluto è la rotonda Po. Male anche Diotti e Sereni.

