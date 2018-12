All’asta i tesori della Fondazione ‘Gonzaga’

SABBIONETA - La Fondazione Isabella Gonzaga mettendo in vendita alcuni beni di proprietà alla luce della chiusura dell’ente. In tutto 41mila euro la cifra a base d’asta delle opere d’arte che però non potranno uscire dai confini territoriali di Sabbioneta.

Le opere sono un quadro (olio su tela) di 100 per 120 centimetri con ‘Personaggio di Sabbioneta’, opera di Vincenzo Dondi del 1638 (valore 1500 euro), un secondo quadro (olio su tela) di 160 per 200 centimetri ‘Crocifissione’, del 1700 (2mila euro), un terzo olio su tela di 82 per 95 centimetri ‘Madonna con Bambino’, del diciassettesimo secolo (2500 euro), un quadro (olio su tela) di 74 per 94 centimetri ‘Prelato in meditazione’ del 1700 (1000 euro), un bassorilievo in pastiglia, di 45 per 65 centimetri ‘Madonna con Bambino’, del 16esimo secolo (4500 euro) e, infine, l’opera più preziosa, un manoscritto di Isabella Gonzaga di 38 per 41,5 centimetri, con due sigilli del 1592, valutato 30mila euro. La vendita avverrà online il 24 gennaio alle 12 con la modalità ‘gara a tempo’ e rilancio minimo di mille euro.

