Si dimette il vicesindaco Agazzi

MOTTA BALUFFI - Sabato 29 dicembre 2018 sono state protocollate le dimissioni di Simone Agazzi, segretario della Lega del Casalasco, da vice sindaco e consigliere del comune di Motta Baluffi. Un passo necessario anche in vista della sua candidatura a sindaco di Voltido alle elezioni amministrative 2019.

Agazzi aveva anticipato a 'La Provincia' la sua decisione nelle scorse settimane. Ora ha affidato a un messaggio via Facebook la notizia. "È stata una bella esperienza, i primi tre anni sono stati impegnativi, (altro non si poteva fare, visto quello che abbiamo ereditato) poi alcuni problemi ci sono stati, da due anni a questa parte poca informazione di quello fatto e non fatto in Unione ecc... quando poi viene a mancare l'informazione all'interno di un gruppo viene a mancare anche l'entusiasmo a svolgere al meglio il proprio ruolo", dice Agazzi.

