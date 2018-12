Governo impegnato a dare "priorità e urgenza per il nuovo ponte"

CASALMAGGIORE - “Carattere prioritario e di urgenza” per la realizzazione del nuovo ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno come impegno del Governo italiano. A stabilirlo è stata la Camera dei Deputati durante la discussione in aula avvenuta sabato 29 dicembre sulla legge finanziaria, grazie ad un emendamento a firma Cavandoli, Centemero, Lucchini, Ferrari Vinci, Tombolato, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Comaroli (Silvana, la deputata leghista di Soncino, nda) e Dara. Nel testo approvato si parla dell’istituzione di un apposito fondo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 “per la messa in sicurezza dei ponti già esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po”. In proposito viene ricordata “l’importanza, quale infrastruttura essenziale per i residenti della zona, del ponte sul Po che collega Colorno a Casalmaggiore, chiuso dal settembre 2017 e con il traffico riversatosi sul pinte Viadana-Boretto, quasi raddoppiando il numero dei veicoli che quotidianamente transitano per le tangenziali viadanesi”.

Altrettanta rilevanza viene rivestita dal ponte San Michele tra Paderno e Calusco d’Adda, sulla linea ferroviaria Seregno-Bergamo, chiuso dal 15 settembre scorso sia alla circolazione ferroviaria che a quella stradale per pericolo di cedimento della struttura. Viene inoltre citato il ponte della Becca in provincia di Pavia, non più percorribile dai mezzi pesanti, che presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che obbligano alla chiusura per settimane. La Camera “impegna il Governo a valutare l’opportunità di attribuire carattere prioritario e di urgenza ai ponti citati in premessa”. Una buona notizia per il nostro territorio, tenendo in considerazione anche l’attenzione per il ponte di Viadana-Boretto.