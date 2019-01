Vicobellignano, sorpasso sull’incrocio e schianto

CASALMAGGIORE (VICOBELLIGNANO) - E' stata a quanto pare una manovra azzardata a causare lo spettacolare incidente all'incrocio semaforico tra via D'Azeglio e via Alighieri che ha movimentato la mattinata di martedì 1 gennaio 2019. Attorno alle 10.15 i residenti hanno udito un forte botto. Era la Hyundai Getz che procedeva in direzione di Agoiolo con al volante un 20enne di colore di Cremona, A. K., che finiva contro uno dei pali semaforici - rimasto gravemente danneggiato - dopo aver imprudentemente sorpassato un'altra Hyundai, una ix35 (un suv), con a bordo marito e moglie di 67 e 65 anni, di Casalmaggiore, che stava svoltando a sinistra per immettersi in via Dante Alighieri.

Entrambe le auto provenivano dunque nelle medesima direzione: dopo la collisione la Getz si è incastrata tra il muro della casa d'angolo e il palo del semaforo. I due coniugi - al volante era F. R. - non hanno riportato lesioni, mentre il giovane lamentava una forte contusione al torace (è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale Oglio Po). Da segnalare l'atto di civismo di alcuni residenti - i fratelli Manfredi, che abitano poco lontano - che, subito accorsi, hanno anche provveduto a regolare il traffico in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Sul posto un'ambulanza della Padana Soccorso e una pattuglia della polizia stradale di Casalmaggiore.

