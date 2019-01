Il paese piange il volontario Yari Corini

PIADENA DRIZZONA - Cordoglio in paese per la prematura scomparsa, a soli 38 anni, di Yari Corini. Perito elettronico, abitava al villaggio ‘vecchio’. Era molto conosciuto, anche perché aveva partecipato a diverse attività in paese. Nel 2003, ad esempio, fu tra i soci fondatori dell’associazione sportiva ‘Steel Tigers’, specializzata in softair (un’attività sportiva ludico ricreativa basata sulla simulazione di azioni militari). Inoltre si era iscritto come volontario al gruppo di protezione civile ‘Platina’ e dal 2010 era entrato nel consiglio direttivo della Pro loco.

