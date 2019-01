Sicurezza, informazioni utili per non cadere nella rete dei malviventi

CASALMAGGIORE - Il Comune di Casalmaggiore con la collaborazione della Compagnia dei Carabinieri di Casalmaggiore organizza quattro serate sul tema della sicurezza nella propria abitazione, ma anche del rischio truffe soprattutto per la popolazione anziana. Si parlerà anche di frodi informatiche.

La prima delle serate sarà mercoledì 9 gennaio alle 20,30 presso l'oratorio Maffei di piazza Marini.

Le successive sempre di mercoledì alle 20,30 si svolgeranno il 16 a Vicoboneghisio, sala parrocchiale, il 23 a Quattrocase sala parrocchiale e il 30 all'oratorio di San Leonardo in via Corsica a Casalmaggiore.

Tra i relatori il maresciallo Giuliano Bertinelli, comandante della Stazione Carabinieri di Casalmaggiore, Ettore Silvio Biffi, comandante della Polizia Locale, assieme al consigliere comunale con delega alla Sicurezza Massimo Mori.

