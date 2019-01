"I miei gettoni ai bisogni del territorio"

CASALMAGGIORE - «Ci sembra un affronto verso il nostro territorio e i nostri cittadini, che hanno un ponte chiuso e altri due che ‘ballano’ e per questo perdono soldi a palate. E noi andiamo a pensare a un paesino sperduto in Sicilia».

Così Orlando Ferroni (Casalmaggiore per le libertà) ha motivato il suo voto contrario all’ordine del giorno che ha destinato alcuni gettoni di presenza dei consiglieri comunali (19,99 euro a seduta per ciascuno) a due Comuni colpiti da alluvioni tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre dello scorso anno, cioè Feltre (Belluno) e Burgio (Agrigento).

Ferroni: «Sapevo già di trovare consenso pieno nel mio gruppo. Se daremo qualcosa lo daremo per il ponte. Il gesto simbolico lo faccio nei confronti dei miei concittadini».

