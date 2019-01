"Tricolore e gladio per difendere l'identità"

GUSSOLA - Vogliono «un paese che sappia abbattere steccati politici costruiti in passato e basati sul rancore, con la consapevolezza che ogni individuo sappia, prima di tutto, di essere gussolese». Sono i componenti del nuovo movimento ‘Identità gussolese’, che si presenterà alle elezioni amministrative. Il logo contiene un gladio, l’antica spada romana, che colpisce per il suo impatto visivo ‘forte’ per il richiamo a immagini d’altri tempi. «Amministrare significa essere in prima linea, l’aria del nostro territorio è inquinata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO