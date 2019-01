Altra crescita, nuovo record di residenti

CASALMAGGIORE - Casalmaggiore si conferma come un centro in crescita demografica, tanto che la popolazione, al 31 dicembre 2018, ha raggiunto il record storico, pari a 15445 unità.

Altri numeri interessanti a livello statistico riguardano i matrimoni, in tutto 38, articolati in 20 civili e in 18 religiosi. Le separazioni fatte in Comune sono state 8, i divorzi sempre fatti in Comune 5. Una sola l’unione civile, 3 le convivenze di fatto. Ben 116 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana nello scorso anno.

Stranieri Al 31 dicembre 2017 erano 2523, con prevalenza dei maschi (1296) sulle femmine (1227). Un anno dopo risultano in aumento: 1311 maschi e 1244 femmine, per un totale di 2555. Per quanto riguarda le etnie, la più rappresentata resta quella del Ghana, pari a 521 persone, in lieve calo rispetto al 2017, quando erano 527.

