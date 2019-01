Museo multimediale: a Villa Medici iniziano i lavori

SA GIOVANNI IN CROCE - Da domenica 13 Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce farà una pausa dalle visite domenicali per permettere l'allestimento di nuovi spazi recuperati e presto fruibili. Si tratta, in particolare, del percorso multimediale, da tanto atteso, che riporterà la dama con l’ermellino (nome del dipinto di Leonardo che vide come soggetto Cecilia Gallerani di San Giovanni) nella sua casa attraverso una visita multisensoriale. A Villa Medici si potrà ammirare il quadro calato nella sua realtà con potenzialità inedite. L’installazione assicurerà un ulteriore potenziamento dell’apertura del complesso durante tutto l’anno. Da sottolineare che restano possibili anche in questo periodo di chiusura le visite organizzate per gruppi e scuole, prenotabili al numero 370 3379804 o 0375 91001 interno 8. All’interno della Villa sono attive da tempo numerose attività didattiche per le scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO