Pilota o navigatore di rally: una selezione per sognare

SAN MARTINO DEL LAGO - Realizzare il sogno di correre gratis come pilota o navigatore ufficiale a una gara valida per i campionati e trofei titolati ‘Aci Sport’ e partecipare automaticamente anche al casting per il format televisivo ‘Rally Talent’. Questo l’obbiettivo delle selezioni regionali della sesta edizione di Aci Rally Italia, al via venerdì 11 gennaio (per continuare sabato e domenica) al Cremona Circuit ‘Angelo Bergamonti’ di San Martino del Lago. Al momento gli iscritti sono oltre 7200 (su un massimo previsto in 8000).

