Carabinieri recuperano furgone appena rubato

CANNETO SULL'OGLIO - Avevano appena rubato un autocarro Nissan asportandolo da un vivaio del paese, e probabilmente davano già per scontato di avercela fatta. Invece nelle vie del paese, verso le ore 3 della notte scorsa, un’attenta pattuglia dei carabinieri della stazione di Canneto sull’Oglio, diretta in prima persona dal comandante maresciallo maggiore Marco Casula, si è insospettita nel vedere un mezzo di quel tipo in strada a quell’ora. Cosi i militari hanno intimato l’alt all’uomo che lo conduceva, che immediatamente ha fermato il mezzo e, insieme ad un altro malvivente a bordo insieme a lui, si è dato alla fuga in mezzo ai campi e, aiutato dalla fitta nebbia, si è velocemente dileguato. I carabinieri sono cosi risaliti al proprietario del mezzo che, una volta avvisato, si è accorto del furto del furgone venendone subito in possesso.

