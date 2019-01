Cade all'indietro mentre scarica il camion, grave 77enne

DOSOLO - Un uomo di 77 anni, G.B., residente a Dosolo, lunedì 14 gennaio è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Parma, in condizioni molto gravi, dopo una caduta accidentale avvenuta mentre stava preparandosi a scaricare del materiale metallico in una azienda di rottami. Il drammatico infortunio si è verificato verso le 10 in via Cornetole, alla prima periferia di Poviglio, nel Reggiano. La caduta è avvenuta mentre l’uomo stava aprendo la portiera dell’autocarro. Forse ha perso l’equilibrio o forse è stato colto da un improvviso malore. Sta di fatto che è caduto all’indietro, riportando un serio trauma cranico.

