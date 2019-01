Morto l'imprenditore Edoardo Favagrossa

CASALMAGGIORE (RONCADELLO) - Grande cordoglio per la scomparsa di Edoardo Favagrossa, 80 anni, titolare dell’omonima azienda di Roncadello, frazione di Casalmaggiore, specializzata nella produzione di spazzole per autolavaggi.

Nata negli anni '60 come laboratorio artigianale, la Favagrossa è da sempre punto di riferimento nel panorama del carwash mondiale e rappresenta oggi la più grande realtà nel campo delle spazzole per autolavaggio, affermandosi in più di 70 Paesi nel mondo. Favagrossa era un imprenditore illuminato che ha saputo far crescere l’azienda fino a farle raggiungere una posizione leader.

