Anpana, "Da 10 anni impegno e amore per gli animali"

CALVATONE - Dal 2012, anno in cui l’associazione Anpana ha iniziato a gestire il canile rifugio di Calvatone, i migliori amici dell’uomo transitati nella struttura sono stati 1.034 e, di questi, ben 960 hanno trovato casa, con felici adozioni, promosse dai volontari che si sono prodigati per curare questi animali, sfamarli, educarli e renderli nuovamente inseribili all’interno della nostra società». A riassumere i dati è il comandante Adriano Wainer Galli di San Giovanni in Croce, colui che ha portato l’Anpana nel territorio. «Solo per l’anno 2018 — aggiunge — gli ingressi di cani abbandonati o oggetto di rinuncia sono arrivati ad essere oltre 150 e le adozioni, al momento, sono 140. Quindi oggi altri 140 cani si trovano nuovamente in una famiglia, amati, curati e coccolati, come ogni cane merita».

Galli sottolinea che Anpana Onlus, sezione territoriale di Cremona, opera ormai da diversi anni sul territorio provinciale.

