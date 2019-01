Pro loco, Vallari tira le somme del periodo natalizio

CASALMAGGIORE - «Nel complesso possiamo dire che le iniziative di Natale sono andate bene: quelle con gli inossidabili mercatini degli hobbisti, il tradizionale concerto itinerante della banda sempre apprezzato e che quest’anno ha inaugurato il villaggio natalizio, le iniziative nella domenica clou con via Cavour e via Favagrossa allestite dai commercianti e che hanno visto una grandissima partecipazione, i numerosi gruppi, scolastici e non, di bambini che sono intervenuti ad allietare l’atmosfera con i loro canti natalizi». Il presidente della Pro loco Marco Vallari tira le somme del periodo delle feste, con una inevitabile riflessione sulla pista di ghiaccio sintetico, che, inutile negare l’evidenza, non ha avuto il successo sperato.

