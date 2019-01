Stazione, avviato il cantiere di restauro

SAN GIOVANNI IN CROCE - Venerdì 18 gennaio 2019 sono finalmente iniziati i lavori di manutenzione alla stazione ferroviaria. Compiaciuto il sindaco Pierguido Asinari: «L’interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana, divenuta ravvicinata dopo i nostri ripetuti appelli sul degrado della stazione e del suo intorno, si è concretizzata con un immediato stanziamento di fondi nel bilancio RFI 2019 sulla nostra stazione. Dopo i lavori di sfalcio, ora è la volta delle opere di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria, che consentiranno all’edificio di presentarsi in condizioni rinnovate. Siamo soddisfatti, anche se questo è solo un primo passo verso la riqualificazione dell’intero scalo ferroviario. A questo proposito abbiamo sottoposto a RFI un’idea progettuale che è stata recepita positivamente e di cui avremo, nel breve tempo mi auguro, un riscontro ufficiale».

Dopo tanti anni di attesa, insomma, qualcosa si è finalmente mosso.

