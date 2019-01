«C’è mercurio nell’acqua»

PIADENA DRIZZONA - «Attenzione, c’è del mercurio nell’acqua». Questo il ‘grimaldello’ utilizzato giovedì 17 gennaio 2019 da una banda di ladri - finti tecnici - per entrare nella casa di una coppia di anziani piadenesi e derubarli. Il bottino - preziosi e contanti - è ingente.

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno e in casa si trovavano marito e moglie, ultraottantenni. I due finti tecnici, che pare avessero un complice all’esterno, alla guida di una automobile di colore bianco, hanno invitato i pensionati a raccogliere il denaro e l’oro custoditi in casa e riporlo nel frigorifero per evitare danni durante le operazioni di controllo e depurazione dell’impianto idraulico. Cosa che i due anziani hanno fatto, ritenendo credibile la richiesta, presentata in modo ‘professionale’.

Dopodiché i malviventi hanno iniziato a spruzzare un gas nelle varie stanze per svolgere i loro presunti ‘controlli’. In un modo o nell’altro, sono riusciti ad allontanare la coppia dalla cucina, a rubare soldi e gioielli e a scappare.

