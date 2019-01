Manodopera clandestina, un arresto

A Canneto sull’Oglio, i militari della compagnia di Viadana, coordinati dal Capitano Gabriele Schiaffini - congiuntamente ai militari delle stazioni carabinieri di Castel Goffredo, al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, al personale Inail e Inps e al personale dell’azienda territoriale sanitaria Valpadana - nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera clandestina nel settore tessile, hanno tratto in arresto per il reato di “sfruttamento della manodopera”, un 38 enne cinese del luogo.

Identificati complessivamente 5 lavoratori di cui 1 in nero, privo di regolare contratto. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno provveduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale ed hanno emesso sanzione amministrative per un ammontare di circa 5.000 euro oltre al recupero contributivo in corso di quantificazione. Lo stabile, macchinari e la merce per un valore complessivo di circa 90.000 euro, sottoposti a sequestro preventivo e affidati al proprietario dell’immobile. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO