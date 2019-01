Vicobellignano, furti a raffica: via anche la borsa della spesa

CASALMAGGIORE - Dopo un periodo piuttosto ‘calmo’, tre diversi episodi di microcriminalità si sono registrati nei giorni scorsi nella zona al confine tra Casalmaggiore e la frazione di Vicobellignano. Quello più recente, un classico furto in abitazione, è avvenuto sabato sera, 19 gennaio, in via Repubblica ai danni di F.C., mentre il padrone di casa si trovava fuori dalla sua abitazione. Per entrare i ladri hanno forzato una finestra. Una volta dentro, hanno rovistato nelle stanze, finché hanno trovato qualcosa da portare via: gioielli ed effetti personali di valore. L’entità del danno non si conosce, perché è in corso di quantificazione. A quanto si sa, comunque, il colpo non sarebbe di piccola entità. Il furto è stato denunciato alla stazione dei carabinieri di Casalmaggiore. Da segnalare poi altri due episodi avvenuti nei giorni scorsi. Uno è un altro furto in abitazione portato a termine in via Machiavelli a Vicobellignano. L’altro è un furto su una autovettura, sempre a Vicobellignano, avvenuto nei pressi della trattoria Trattobene’, dove era parcheggiata una autovettura, cui è stato rotto un finestrino posterioreper prelevare una una borsa con la spesa.

