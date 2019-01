Busta con 5mila euro dimenticata: ora è della banca

BOZZOLO - Viene dimenticata in banca una busta con 5mila euro in contanti ma nessuno la reclama. Rimarrà avvolta nel mistero l’identità della persona che il 27 luglio del 2016 aveva lasciato una busta di colore bianco con la scritta ‘5000# 28/8’ nei locali delle cassette di sicurezza della filiale di Bozzolo della Banca Intesa Sanpaolo.

I vertici della banca, ritrovato l’oggetto, hanno seguito l’iter che avviene per tutti gli oggetti smarriti e hanno avvisato il Comune a cui è stata consegnata la busta il 12 aprile 2017. Trascorso il tempo previsto, ossia un anno dalla pubblicazione dell’avviso, la banca ne ha chiesto al Comune la restituzione: la busta, come dice il codice civile, adesso «appartiene a chi l’ha ritrovata». Rimane il mistero e la domanda sul perché la persona inizialmente proprietaria dei soldi non li abbia reclamati. Che fossero stati abbandonati di proposito? Che fossero di provenienza illecita? Che servissero per pagare qualche cosa di illegale?