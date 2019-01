Violento scontro tra auto, gravi tre bambini

RIVAROLO DEL RE - Tre bambini gravemente feriti e la loro mamma ricoverata in ospedale. Grave incidente stradale tra due auto alle 13.44 di giovedì 24 gennaio lungo la Sp42 all'incrocio tra via Balilla e Strada Pacifico. L'impatto è avvenuto tra una Renault Captur con a bordo una donna di Casteldidone e una Fiat Punto guidata da una donna indiana con a bordo i tre figli (2 maschi di 10 mesi e 7 anni e una bambina di 10 anni).

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, la Renault viaggiava lungo la Sp42 da Villanova in direzione del Consorzio casalasco del pomodoro, mentre la Fiat si è immessa da Strada Pacifico per dirigersi nella prospiciente via Balilla. In seguito all'impatto, la Fiat Punto si è ribaltata nel fosso adiacente via Balilla, mentre la Renault è rimasta in strada. Sul posto sono immediatamente intervenute automedica, due ambulanze (Padana Soccorso e Croce Verde, postazione di Bozzolo) e tre elisoccorso provenienti da Bergamo, Verona e Milano, oltre ai carabinieri di Rivarolo del Re, la Radiomobile dei carabinieri di Casalmaggiore e la Polstrada di Casalmaggiore, che ha proceduto ai rilievi.

