Schianto fra auto e moto, muore il centauro 54enne Favagrossa

RAGAZZOLA - Complice la bella giornata di sole, stava facendo un giretto in sella alla sua moto Ducati 1200 multistrada, com’era sua abitudine alla domenica mattina. Purtroppo domenica 24 marzo Claudio Favagrossa, 54 anni, residente a Martignana di Po, è rimasto vittima di un tragico schianto con una autovettura, fra Ragazzola e Roccabianca, in provincia di Parma. Il sinistro si è verificato intorno alle 9 e 30 tra Ragazzola, frazione di Roccabianca, e la località ‘La mano’. Il martignanese, superato il ponte Verdi, era giunto in provincia di Parma. Mentre viaggiava da solo a bordo della sua moto rossa lungo la provinciale 10, dalla parte opposta stava sopraggiungendo, da San Secondo Parmense, una Opel Meriva condotta da una donna di Roccabianca. Parrebbe - ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Fornovo - che la conducente della Opel abbia iniziato la manovra di svolta a sinistra per dirigersi presso la propria abitazione, senza avvedersi che dalla parte opposta stava sopraggiungendo la moto. Fatto sta che i due veicoli sono entrati in una violentissima collisione e la peggio è ovviamente toccata al centauro. Illesa, invece, la donna.

