Con la mostra di piroghe preistoriche la cascina di S. Maria ricomincia a vivere

CASALMAGGIORE - Tre camere e l’ingresso della cascina Santa Maria, concessa da Sergio Sereni in comodato d’uso gratuito illimitato all’asd Atletica Interflumina trasformate in sale espositive per la mostra di piroghe e zattere preistoriche e primitive che sarà inaugurata domani alle 16, in concomitanza con il gemellaggio della società con l’istituto comprensivo e la società di atletica leggera di Arcisate (Varese), i cui ragazzi e docenti si tratterranno a Casalmaggiore fino a sabato 30 marzo. La mostra aprirà poi tutti i sabati di aprile e maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per scuole, famiglie e appassionati (prenotazioni: 346/2207811).

