«Incapace di intendere e di volere», nessun processo alla badante

CANNETO SULL’OGLIO - Quel che molti pensavano sarebbe potuto accadere, si è effettivamente verificato. Barbara Chmurzynska, 58 anni, la badante che il 1 settembre dello scorso anno uccise a coltellate la bibliotecaria Paola Beretta di 54 anni e ferì altre tre persone, non sarà processata, in quanto giudicata assolutamente incapace di intendere e volere. La donna sarà destinata a una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) dell’ex ospedale psichiatrico-giudiziario di Castiglione delle Stiviere. La richiesta di ricovero è stata presentata dal pubblico ministero Carmela Sabatelli che ha seguito l’indagine ed è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Matteo Grimaldi.

