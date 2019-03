Matteo Renzi sabato 30 a Bozzolo

BOZZOLO - La conferma è giunta nella serata di martedì 26 marzo, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi senatore per il Partito Democratico, sabato mattina (30 marzo) sarà a Bozzolo. L'occasione è la presentazione del suo libro in sala civica (ore 9.30) 'Un’altra strada – Idee per l’Italia di domani' (Marsilio editore). “Renzi – ricorda il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio – ha sempre ricordato la figura ispiratrice di don Primo Mazzolari nel suo mandato da premier e quindi è ben contento di inserire Bozzolo nel tour che promuove il suo libro. Sarà accompagnato da Maria Elena Boschi, ex ministro proprio del governo Renzi, e altri parlamentari”. Renzi farà visita anche alla Fondazione don Primo Mazzolari e in chiesa San Pietro, sulla tomba del sacerdote cremonese.

