Schianto e morte di Favagrossa: "Omicidio stradale"

MARTIGNANA DI PO - La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un procedimento per omicidio stradale a carico di M.B., la 49enne di Roccabianca che domenica 24 marzo si trovava alla guida della Opel entrata in collisione lungo la provinciale 10, tra Ragazzola e Roccabianca, con la moto Ducati su cui viaggiava Claudio Favagrossa, il 54enne di Martignana di Po scomparso in seguito allo scontro stradale. Il funerale di Favagrossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO