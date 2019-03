Diverbio con un vigile, paternale al comando per un 16enne

CASALMAGGIORE - Non si ferma all’alt del vigile urbano, che lo blocca sulle strisce prima che finisca sotto una macchina. Lui, uno studente 16enne mantovano che dalla stazione ferroviaria sta recandosi a piedi a scuola, reagisce in malo modo — ‘Che c... fai?’ — e poi prosegue per la sua strada. L’episodio è avvenuto mercoledì 27 marzo, cominciando alla rotatoria Conad per concludersi al comando della polizia locale, con tappe in via Cavour e piazza Garibaldi. L’agente, terminato il servizio alla rotatoria, ha infatti imboccato la strada che porta in centro, dove ha rintracciato il minorenne. "Guarda che non ci si comporta così", al che l’altro gli ha replicato di nuovo con arroganza, rifiutando di fornire le generalità e, infine, scappando. A quel punto il vigile ha chiamato un collega: in piazza hanno caricato il giovane sull’auto di servizio - la circostanza ha incuriosito parecchi casalesi - portandolo al comando di via Saffi, dove è scattata la ‘paternale’. Il 16enne alla fine si è scusato e nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti ulteriori.

