Abbatte segnale con la minicar, 32enne contusa

CASALMAGGIORE - Uscita di strada intorno alle 2 e 15 di mercoledì 27 marzo in via Azzo Porzio, vicino all’innesto con la Castelnovese, nei pressi della rotonda Po. Protagonista una 32enne alla guida di una piccola vettura che si può guidare senza patente. La donna ha perso il controllo del veicolo ed è andata a cozzare contro un cartello stradale. Ferite lievi, condotta in codice verde all’Oglio Po.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO