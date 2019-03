Sbaglia manovra e urta colonnina alla stazione di servizio

CASALMAGGIORE - Sbaglia manovra e finisce con l'automobile contro una colonnina per la distribuzione di carburante di una stazione di servizio, facendola inclinare pericolosamente. Il fatto è successo nella mattinata di giovedì 28 marzo a Casalmaggiore, poco prima delle 11, al distributore Te, posto in fregio alla provinciale 343 Asolana, nelle immediate vicinanze della rotonda Po (di fronte alla concessionaria Capelli). Protagonista del singolare episodio una Fiat Punto di colore rosso. Il conducente stava cercando di posizionare la sua auto nel punto più comodo per fare rifornimento e ha sbagliato ad innestare la marcia nel fare manovra, cozzando contro la colonnina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casalmaggiore e i vigili del fuoco di Viadana. Presente anche il gestore del distributore. Gli automobilisti in arrivo sono stati fatti allontanare, durante le operazioni di messa in sicurezza.

