Ponte, Torrione, Asolana, Ti-Bre: il piano per le opere pubbliche

CASALMAGGIORE - Nel territorio del Casalasco-Piadenese sono cinque le grandi opere pubbliche prospettate per il futuro. Questo, almeno, è quanto emerge dall’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale della Provincia di Cremona, che ha al suo interno l’indicazione di un totale di 27 progetti validati dal Comitato di Coordinamento tra Provincia di Cremona e Regione Lombardia. Progetti di cui lunedì 1 aprile si tornerà a discutere nel corso del quinto incontro programmato del tavolo provinciale della competitività, costituito dai Comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore, Camera di Commercio, Reindustria Innovazione per definire i passaggi operativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture. Ovvio che per le varie opere dovranno essere individuate in un momento successivo le risorse finanziarie necessarie (che in qualche caso, come in quello del recupero del Torrione di Casalmaggiore, sono già state assegnate).

