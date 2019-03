Renzi, omaggio a don Mazzolari e presentazione del suo libro. Attacco frontale al Governo

BOZZOLO - L’ex premier Matteo Renzi è giunto a Bozzolo nella mattinata di sabato 30 marzo solo con un poco di ritardo sulla tabella di marcia per presentare il suo libro ‘Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani’ (Marsilio) in sala civica. Con lui anche l’ex ministro Maria Elena Boschi. Presenti ad accogliere e accompagnare l'ex segretario Pd e la Boschi, il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, l'ex sottosegretario Luciano Pizzetti, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, Matteo Colaninno. Calorosa l'accoglienza dei presenti. "Ma qui siamo in provincia di Cremona o di Mantova?", la prima battuta di Renzi. "Siamo in provincia di Mantova, ma in Diocesi di Cremona", la risposta di Torchio. "Ah ecco - la replica di Renzi -. Questo però non scrivetelo, se no faccio una figura alla Di Maio". Sala civica stracolma poi - circa 300 i presenti - per il libro. Renzi ha attaccato frontalmente il Governo, sostenendo che sta facendo dei guai. Il principale responsabile, a suo avviso, è Matteo Salvini. A proposito dei 5 Stelle: "Andiamo al confronto con la Cina, ma mentre loro arrivano con l'intelligenza artificiale noi abbiamo il ministro Danilo Toninelli". Prima della presentazione del libro, la visita alla Fondazione Don Primo Mazzolari. Dopo la presentazione del libro, conclusa alle 10,45, è prevista la visita alla tomba di don Primo.

