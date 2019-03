Rave party sullo spiaggione davanti a Fossacaprara

CASALMAGGIORE (Fossacaprara) - Sono arrivati anche dal Cremonese, oltre che dal Parmense, dal Mantovano e da diverse altre province i partecipanti al rave party che si è tenuto tra la tarda serata di sabato 30 e domenica 31 marzo sullo spiaggione che fronteggia Fossacaprara, nel territorio comunale di Sorbolo (parma). La circostanza ha mobilitato diverse pattuglie di carabinieri e la polizia stradale di Casalmaggiore. Le pattuglie sono state dislocate sull’argine e all’inizio di Fossacaprara.

I giovani partecipanti alla festa a base di musica elettronica sono confluiti in zona dalle 23 circa. Nel corso della notte, ma anche di prima mattina, tra le 5 e 30 e le 7 di domenica, la musica elettronica è stata avvertita anche a Coltaro e a Mezzano Rondani. Nella mattinata di domenica erano rimaste in zona una cinquantina di persone. Molte nella notte sono state dissuase dalla presenza dei carabinieri, diverse hanno raggiunto il punto della festa per altre vie.

