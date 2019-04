Uscita di strada fatale, muore 75enne

VIADANA - E' uscito di strada lungo via Ottoponti a Salina ed è morto presumibilmente sul colpo. Giuseppe Aroldi, 75 anni, ex boscaiolo, non ce l'ha fatta a superare i traumi dello schianto avvenuto intorno alle 12.15. Aroldi, detto anche Geppone per la sua corporatura, viveva da solo in Gerbolina. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Viadana e i vigili del fuoco oltre al personale sanitario.

