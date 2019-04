Asinari: la stazione è rinata

SAN GIOVANNI IN CROCE : “È davvero un’enorme soddisfazione poter rivedere la stazione tornata così bella. Non è stato facile ma ci siamo riusciti”. Da quel ridere che era la stazione di San Giovanni è rinata letteralmente e i risultati, dopo i lavori di riqualificazione, sono lì da vedere, come sottolinea il sindaco Pierguido Asinari.

“ Il risultato era insperato qualche tempo fa ma alla fine il lavoro ripaga dei tanti sforzi compiuti. Ma non mi accontento: ho già sottoposto a RFI un progetto di riqualificazione dello scalo che consentirebbe una fruizione ottimale della stazione ferroviaria da parte degli utenti, con la creazione di un parcheggio ad hoc per i pendolari”.

