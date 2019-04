Elezioni, anche Daina in lista

CASALMAGGIORE - «Sinceramente non volevo farlo, però parecchi mi hanno detto ‘da segretario del Partito Democratico hai voluto fermamente seguire il percorso che ha portato all’alleanza con il Listone, e oggi hai l’obbligo morale di presentarti a queste elezioni’. Così eccomi qui, ci sono, pronto a confrontarmi e caricarmi della relativa responsabilità». Mario Daina, 66 anni, già segretario provinciale della Cisl e dal 2016 segretario del circolo Pd di Casalmaggiore, risponde così alla nostra richiesta di conferma delle molte voci circolanti. «Si, per la prima volta nella mia vita vado in lista, con il gruppo ‘Casalmaggiore la nostra casa’». Se vincerete le elezioni comunali del 26 maggio (più eventuale ballottaggio), che ruolo ricoprirà? Un assessorato? «Non farò mai l’assessore. Il mio intento è ridare un ruolo al Consiglio comunale, vorrei che tra quei banchi si tornasse a fare davvero politica».

