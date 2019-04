Carnevale, schiuma proibita. Verbale per dieci famiglie

VIADANA - Le ordinanze non si scrivono e si emettono solo per tacitare la coscienza o per operazioni di facciata: a volte hanno efficacia piena e portano a chi non le osserva guai e sanzioni. È proprio quanto accaduto ai genitori di una decina di ragazzi che, incuranti del divieto emanato dal Comune in occasione della festa di carnevale, hanno utilizzato bomboletta spray con la schiuma per divertirsi a modo loro. Gli agenti li hanno sorpresi e identificati e, trattandosi in tutti i casi di minori, hanno inviato ai rispettivi genitori il verbale con relativo bollettino di pagamento. In tutto 50 euro.

