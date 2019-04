L'Oglio Po tra salute e marketing

CASALMAGGIORE - Per aumentare la frequentazione dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore da parte dei cittadini, l’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona lancia un’azione di collegamento con le realtà territoriali più vicine. Un piano di contenuti, ancora da definire nel dettaglio, ma che risponde a moderne logiche di marketing territoriale, per far comprendere appieno quale sia la valenza del presidio ospedaliero di Vicomoscano e i servizi già esistenti. E per sviluppare la fidelizzazione degli utenti nei confronti del loro ospedale di riferimento ‘naturale’.

Il potenziamento dell’Oglio Po è un tema prioritario per l’agenda della Direzione strategica dell’Asst di Cremona. Unico obiettivo quello di «offrire servizi indispensabili ai cittadini — con un’attenzione particolare alle persone fragili— e perseguire la continuità assistenziale ospedale – territorio proposta dalla riforma sanitaria regionale», ossia la legge 23 del 2015.

Per intenderci. Il progetto favorirebbe lo sviluppo e l’attivazione di punti prelievo, servizi ambulatoriali e assistenza domiciliare all’interno dei Comuni aderenti che — in una prospettiva territoriale — manterrebbero come riferimento l’ospedale Oglio Po.

I residenti dei Comuni vedrebbero così garantito un primo accesso socio-sanitario a portata di mano, senza spostarsi da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO