Malore e schianto contro un muretto, ferito

CASALMAGGIORE - Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua Opel Astra familiare e ha perso il controllo del veicolo andando a cozzare contro un muretto. L'incidente è avvenuto alle 17.15 di mercoledì 3 aprile, in via IV Novembre. Il 33enne al volante - soccorso da un'autoambulanza della Padana Soccorso e da un’automedica dell’ospedale Oglio Po - è stato trasportato all'ospedale di Cremona in condizione serie, pur non trovandosi in pericolo di vita.

