A Dronitaly il software targato Piadena

PIADENA DRIZZONA - Al Palazzo delle Stelline di Milano, alla quinta edizione di Dronitaly, fiera dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali, giovedì 4 e venerdì 5 aprile sarà anche una startup piadenese, DL Droni, che nell’occasione presenterà un innovativo software di propria ideazione e sviluppo - denominato SolarInspection - per la mappatura dei pannelli fotovoltaici, il rilevamento dei difetti e la creazione di un report finale. Il sistema è stato ideato da Luca Dall’Asta, laureato in Ingegneria dell’Informazione presso l’Università di Trento, sviluppatore del programma, e figlio di Simone, con cui è in società.

