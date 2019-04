Scontro sulla Sabbionetana, due feriti

CASALMAGGIORE (5 aprile 2019) - Scontro tra due automobili poco dopo le 18, lungo la provinciale 420 Sabbionetana, all’altezza degli incroci per Motta San Fermo e per il depuratore di Casalmaggiore. Il bilancio è di due feriti, i conducenti. Protagoniste una Fiat Idea guidata da B.F., un 87enne residente a Motta San Fermo, frazione di Casalmaggiore, e una Fiat Punto condotta da W.Y., 27enne abitante a Sabbioneta. L’87enne, proveniente dalla strada che porta al depuratore, si è immesso lungo la Sabbionetana per attraversarla e imboccare la strada per Motta San Fermo, ma da Sabbioneta, diretto verso Casalmaggiore, procedeva il 27enne, che non è riuscito ad evitare l’impatto con l’Idea.

In seguito all’urto i due veicoli sono usciti di strada. Sul posto due autoambulanze, della Padana Soccorso e della Croce Verde, l’auto medica dell’ospedale Oglio Po e una pattuglia della polstrada di Casalmaggiore. I due conducenti sono stati portati con codici giallo e verde al pronto soccorso. Recupero dei veicoli a cura del soccorso Aci Rossi di Bozzolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO